Trener fudbalera Čukaričkog Marko Jakšić sumirao je utiske posle remija sa Partizanom na Banovom Brdu.

Dva tima su odigrala meč bez golova, a ovaj rezultat odalje od drugog mesta na tabeli SLS.

Ovaj rezultat znači i da će pobeda Vojvodine nad OFK Beogradom (igraju kasnije) značiti da će crno-beli sezonu okončati na trećem mestu, automatski će igrati kvalifikacije za Ligu konferencija.

- Mislim da obe ekipe treba da budu zadovoljne rezultatom, imali smo i mi i Partizan svoje šanse. Raduje me što su deca, njih šestorica, koji su bili bonusi, pokazala da mogu da računam na njih i to je ono što me raduje iz ove utakmice. Tu smo da bi radili, nadam se da imamo blistavu budućnost - rekao je Jakšić.