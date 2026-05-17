LASK je 1965. godine bio prvi klub koji nije iz Beča, a da je postao šampion Austrije. Pre samo 14 godina LASK je zbog bankrota igrao treću ligu, ali je sad napravio najveći uspeh u 21. veku. Klub iz Linca je osvojio duplu krunu jer je nedavno slavio i u Kupu Austrije.

Osvajanjem titule LASK je obezbedio najmanje grupnu fazu Lige Evrope na jesen pošto će igrati plej-of za Ligu šampiona.

Drugoplasirani Šturm će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona od drugog kola, ali u stazi pratilaca.