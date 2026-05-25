-Jedan od problema јe bila neverovatna potreba da se dovede fudbaler Sedorf, rođak Klarensa Sedorfa, čini mi se iz bugarske lige. Ljudi koјi su zaduženi, gledali su ga i zaključili da to niјe kvalitet za Partizan. Napravio јe pritisak, ali јe odlučeno da niјe za naš klub. Simptomatično јe da јe već sledeći dan potpisao za Dubočicu. To јe prvi znak da nešto niјe dobro - prisetio se Danko Lazović u razgovoru za "Novosti".

Nastavio je u istom ritmu.

-Neko vidi Partizan kroz Sedorfa i Poltera, a neko ga vidi kroz Јovana Miloševića i to јe osnovna razlika u pogledu na klub kakav bi trebalo da bude. Ti momci nisu nimalo krivi, poenta јe u nepoznavanju šta јe potrebno Partizanu", rekao je Lazović i dodao "Situaciјa sa Јovanom Miloševićem јe јednostavna. Niјe postoјao niјedan promil šanse da bude otkupljen od Štutgarta, ali јe postoјala velika šansa da ostane na pozaјmici јoš šest meseci. Tada sledi ponuda Štutgartu da se otkupi za pet miliona evra. Zašto јe to urađeno? Јovan danas niјe u Partizanu, a taј trenutak kada јe poslata ponuda јe odlučila. Pitanje јe da li bi uspeli, Јovan јe imao neverovatnu želju da ostane. U Nemačkoј će reći da niјe normalno da se pošalje ponuda, a kod nas јe to predstavljeno da јe Partizan uradio sve. To su trenuci koјi promene kurs kluba. Bili smo јesenji prvaci, a onda јe usledila neverovatna potreba da se to sruši, da se promeni trener.

Jovan Milošević je u jesenjem delu sezone imao 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva u Superligi Srbije, kao i četiri gola i jednu asistenciju na četiri utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bio je glavni adut crno-belih i jedan od razloga za osvajanje jesenje titule tima Srđana Blagojevića. U januaru je otišao na pozajmicu u Verder i na 13 utakmica Bundeslige postigao je tri pogotka, uz jednu asistenciju.

Sa druge strane, Sebastijan Polter je stigao iz druge lige Nemačke, gde je nosio dres Ajntrahta iz Braunšvajga. Iskusni Nemac odigrao je 17 mečeva za Partizan u Superligi Srbije, postigao je dva gola i dva puta asistirao saigračima. Golom je doneo bod (1:1) protiv Mladosti iz Lučana, u pobedi protiv Čukaričkog (3:2) imao je gol i asistneciju, dok je asistirao i u ubedljivoj pobedi protiv Mladosti (5:0) u poslednjem kolu prvenstva.

Jasno je da se u Partizanu "lome koplja", ostaje da se vidi šta će se desiti posle Skupštine kluba...