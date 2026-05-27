Na konstataciju novinara da dijamanti koje nosi izgledaju skupo, odgovorila je:

-Stvarno ne osećam njihovu težinu, ali mogu da zamislim kako to izgleda spolja. Zapravo, trebalo je da stavim i treću ogrlicu, ali sam pomislila - Okej, ovo je verovatno ipak malo previše. Pa sam odlučila da ostanem na samo dve.Tako da se osećam prilično udobno. Meni je važno da izgledam dobro. Ako se dobro osećam po pitanju svog izgleda, onda i bolje igram i super se osećam - rekla je Sabalenka.

Dolazimo do haosa... Arina se bunila za nagradni fond na Rola Garosu, a novinari su to iskoristili. PItali su je da joj je glupo da nosi tako sukpu ogrlicu dok se buni za nagrade.

-Zaista ne vidim kako je uopšte moguće spojiti ta dva potpuno različita sveta. Kao što sam već rekla, novčane nagrade se uopšte ne tiču mene lično. To je borba za igrače, slabije rangirane tenisere koji se stvarno muče da prežive u ovom teniskom svetu.Tako da to što se borim za veći nagradni fond nema nikakve veze sa mnom. Svi znaju da sam ja obezbeđena. Stvar je u tome što se borimo za fer procenat od prihoda, kao i za slabije rangirane igrače, za one koji se vraćaju nakon povreda, i za sledeću generaciju – kako bi im prelazak u top 10 bio lakši i lagodniji. Znači, ne radi se o meni.

Nastavila je u istom ritmu.

-Volim da donesem malo mode na teniski teren. Unapred znam kakvu ću haljinu nositi na grend slemu, pa samo pokušavam da smislim nešto što će se uklopiti uz tu kombinaciju i učiniti da moj autfit izgleda još bolje. Jednostavno volim da se malo zabavim sa onim što nosim na terenu. Ne znam, verovatno zvuči pomalo ludo, ali kada se dobro osećam u onome što nosim i kako izgledam na terenu, sklona sam tome da pružam mnogo bolje partije. Pomaže mi.