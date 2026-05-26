Ruski teniser, Danil Medvedev, ispao je već u prvom kolu Rolan Garosa, jer je poražen od Adama Voltona sa 3:2 u setovima.

Meč je obeležila nesvakidašnja scena kada se za vreme meča Medvedev svađao sa svojom suprugom.

Naime, tokom nekih prošlih mečeva Medvedev je dolazio u sukob sa prvim profesionalnim trenerom Žilom Servarom, koji je više puta napuštao njegov boks zbog burnih reakcija i nepoštovanja tokom mečeva.

Slične situacije dešavale su se i sa suprugom Darijom, koja takođe pokušava da ga smiri kada izgubi kontrolu na terenu.

Upravo su njih dvoje imali javni verbalni sukob na Rolan Garosu.

Za vreme meča, Darija mu je rekla:

-Vrućina je za sve, svi to trpimo. Ponašaj se! rekla mu je ona.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Rus frustrirano komentarisao servis protivnika:

-Može li prestati da pogađa liniju prvim servisima?

Njegova supruga mu je odgovorila smireno, ali pomalo i ironično:

- Nije pogodio nijedan prvi servis u liniju u ovom meču do sada.