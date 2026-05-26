U Milanu vlada ozbiljan haos kada je reč o fudbalskom klubu.

Sve se više priča o ozbiljnim podelama unutar kluba, tvrdi italijanska novinarka "Corriere della Sera" Monika Kolombo, čije navode prenose tamošnji mediji.

Prema tim informacijama, sukob između Zlatana Ibrahimovića i trenera Masimilijana Alegrija traje duže vreme, a navodno je eskalirao do te mere da je došlo i do fizičkog obračuna u restoranu, i to u prisustvu ljudi iz kluba.

Kako se navodi, situacija u Milanu je već mesecima napeta, ali je dugo bila prikrivena rezultatima. Međutim, lošiji rezultati i unutrašnje nesuglasice ponovo su otvorile stare tenzije i podelile svlačionicu na više struja.

Ibrahimović, prema istim izvorima, već mesecima nije viđen u prostorijama kluba na San Siru i Milanelu, a odnosi između njega i Alegrija su potpuno zahladneli. Komunikacija između njih praktično ne postoji.

- Postojala je jedna tačka oko koje se nisu slagali, a to je bio izbor trećeg golmana za sledeću godinu, ali to je bio samo izgovor za ponovno pokretanje starih napetosti. Kada je Alegri saznao za kontakte sa Kasanom, to nije pomoglo, kao ni činjenica da je Ibrahimović razgovarao sa Fofanom i Leaom, te da im je davao taktičke savete koji su se razlikovali od onih koje im je trener davao na treningu - nastavila je i dodala:

- Tako je javnost saznala da su se njih dvoje prethodno potukli u restoranu, a upravo ih je Igli Tare fizički razdvojio. Kako stvari stoje, Ibrahimović želi da skloni Alegrija iz Milana i ne bira način kako to uraditi - tvrdila je ona. Zanimljivo, u međuvremenu se to i desilo, pošto je Alegri dobio otkaz u Milanu posle debakla protiv Kaljarija.

Spominju se i dodatni razlozi sukoba - od neslaganja oko kadrovske politike i izbora igrača do uticaja na svlačionicu, gde su pojedini fudbaleri navodno dobijali različite taktičke savete.



U međuvremenu, sve više se govori da je Milan duboko podeljen na „klanove“, a da su stare tenzije ponovo isplivale na površinu u najgorem mogućem trenutku za klub.