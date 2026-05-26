Crvena zvezda je i ove sezone dokazala da je bez premca kada je reč o srpskom fudbalu. Osvojena je dupla kruna, ali da bi se napravio iskorak u Evropi, potrebno je pojačati redove.

Kako saznaje Mozzart sport, crveno-beli su pokazali interesovanje za Loizosa Loizu, ofanzivca Hapoela iz Tel Aviva.

Kiparski dragulj, kako su ga zvale kolege sa Ostrva, najbolje se snalazi na pozicji desnog krila. Ali bolje koristi levu nogu i voli da se uvlači u sredinu.

Loizos Loizu je rođen 2003. godine, i u perspektivi bi mogao da bude ozbiljan prodajni potencijal.

Ove takmičarske godine je briljirao u redovima Hapoela. Na 40 utakmicama u svim takmičenjima postigao je devet golova i upisao identičan broj asistencija.

Inače, Loizu je bio član Omonije kada je izbacila Crvenu zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona posle penala. Tadašnji 17-godišnjak je ušao sa klupe, a trener crveno-belih bio je Dejan Stanković.