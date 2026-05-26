Povrede i odustajanja su definitivno obeležila današnji dan na Rolan Garosu.

Najpre je Francuz Aleksandar Miler predao Stefanosu Cicipasu zbog povrede, a potom se povukao i Belgijanac Aleksander Bloks, koji je zbog problema sa zglobom desne noge morao da se povuče sa turnira, pa je Aleks de Minor prošao u drugo kolo bez borbe.

U međuvremenu je Kameron Nori morao da preda meč prvog kola Adolfu Danijelu Valjehu, ali to nije sve.

Argentinac Sebastijan Baez bio je primoran da prekine meč protiv sunarodnika Romana Andresa Buručage zbog problema sa kolenom desne noge, koji ga je mučio tokom čitavog duela.

Buručaga je vodio 2:1 u setovima i 2:0 u četvrtom, kada je Baez shvatio da ne može da nastavi meč i rešio je da preda. Njegov protivnik je tako prošao dalje, a u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela između Feliks Ože-Alijasima i Danijela Altmajera.

Izuzetno malerozan dan za tenisere na Rolan Garosu.