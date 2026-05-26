Siner je na startu turnira savladao Klemena Tabura sa 6:1, 6:3, 6:4 posle nešto više od dva sata igre.

Nastavio je Italijan sa odličnim igrama i potvrdio da je sa pravom apsolutno favorit broj jedan za titulu u Parizu.

Prvi set protekao je u apsolutnoj dominaciji Italijana. U naredna dva je Francuz uspeo da pruži nešto jači otpor, ali nije bio ni blizu da stvori probleme Janiku.

Rano je Siner stigao do brejka u drugom setu i rutinski ga priveo kraju.

Sličan scenario videli smo i u trećem setu. Ponovo je italijanski teniser u ranoj fazi oduzeo servis rivalu. Uspeo je Tabur da spasi tri meč lopte na svoj servis, ali je već u narednom gemu Siner overio prolaz dalje.

Siner će u narednom kolu igrati protiv Serundola.