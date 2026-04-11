Ovog puta je "žrtva" srpskog reprezentativca bio Atletiko Madrid.

Njegova Sevilja čekala je Atletiko Madrid u španskom prvenstvu i bila je ovo važna utakmica za tim iz Andaluzije. U poslednje vreme ne igraju dobro, pa je rano vođstvo protiv "Jorgandžija" dalo nadu.

Adams je iz penala doneo prednost domaćinu, ali je Bonar u 35. minutu doneo izjendačenje Atletiko Madridu. Tada na scenu stupa srpski reprezentativac.

Usledio je korner na kraju prvog poluvremena za domaći tim. Vargas je izveo, ubacio u peterac, a tamo je Gudelj ostao potpuno sam i poslao loptu pod prečku gola koji je čuvao Muso. Bio je ovo prvi pogodak Nemanje Gudelja u dresu Sevilje od 24. oktobra 2025. godine i utakmice sa Real Sosjedadom.

Sevilja se pre utakmice sa Atletiko Madridom nalazila u opasnoj zoni sa 31 bodom.