Viljareal je golovima Đerara Morena u 13. i Žorža Mikautadzea u 20. minutu poveo sa 2:0, da bi Sevilja do kraja prvog poluvremena izjednačila preko Hoakina Martinesa Osa u 36. i Kikea Salasa u drugom minutu nadoknade.

Gosti su u nastavku stigli i do pobede, nakon što se u 72. minutu u strelce upisao Akor Adams.

Za Sevilju je od 86. minuta igrao srpski fudbaler Nemanja Gudelj.

Viljareal dva kola pre kraja sezone ostaje na trećem mestu sa 69 bodova, dok je Sevilja posle trećeg vezanog trijumfa stigla do 10. mesta sa 43 boda.

U narednom kolu Viljareal gostuje Rajo Valjekanu, a Sevilja dočekuje Real Madrid.

Espanjol je na svom terenu pobedio Atletik Bilbao sa 2:0, i tako prekinuo niz od 18 utakmica bez trijumfa.

Tim iz Barselone u vođstvo je doveo Pere Milja u 69. minutu, da bi konačnih 2:0 postavio Kike u drugom minutu nadoknade.

Ovo je Espanjolu prva pobeda u 2026. godini, a zanimljivo da su poslednji trijumf upisali upravo protiv Atletik Bilbaa na gostovanju (22. decembar).

Za Espanjol je ceo meč branio srpski golman Marko Dmitrović.

Atletik Bilbao se nalazi na devetom mestu sa 44 boda, a Espanjol je 14. sa 42 boda.

U sledećem kolu Atletik Bilbao dočekuje Seltu, dok Espanjol gostuje Osasuni.