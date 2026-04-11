Los Anđeles Lejkersi ulaze u završnicu sezone u ozbiljnom problemu, pošto su ostali bez Luke Dončića u ključnom trenutku borbe za plej-of.

Slovenački as je povredio zadnju ložu u duelu sa Oklahomom, pred sam finiš ligaškog dela NBA sezone. Prema trenutnim informacijama, plan je da se vrati tokom plej-ofa, dok se u međuvremenu nalazi u Evropi gde sprovodi tretmane oporavka.

Situaciju za Lejkerse dodatno komplikuje i izostanak Ostina Rivsa, pa je ekipa ušla u seriju slabijih rezultata u završnici regularnog dela.

Posle pobede nad Finiks Sansima, trener Lejkersa Džej Džej Redik govorio je o situaciji u timu i porukama koje šalju rivali uoči plej-ofa.

-Siguran sam da svi žele da igraju protiv nas. Hajde da to kažemo, kao da svi hoće da igraju protiv nas. Timovi su u poziciji gde mogu da gledaju unapred na potencijalni duel u drugoj rundi takođe. Videli smo da su neki timovi odmarali čitavu prvu postavu maltene. Opet ja sam rekao celom timu da moramo da nađemo formulu i veru u ovu grupu - kazao je Redik.

On je pritom aludirao na odluku Denver Nagetsa, koji je u meču protiv Oklahome odmarao ključne igrače, uključujući Nikolu Jokića, Džamala Mareja i Arona Gordona.

Sličan pristup imala je i Oklahoma, koja je u tom susretu izostavila čak desetoricu važnih košarkaša.