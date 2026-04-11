Nakon poraza od Efesa u Evroligi, kojim je tim iz UAE praktično ostao bez šansi za plej-in, dve strane su se rastale, piše novinar Darko Dželetović.

Dubai je trenutno 11. na tabeli elitnog takmičenja, a za plasman u doigravanje biće mu potrebna pobeda protiv Valensije, uz poraz Barselone od Bajerna.

Što se tiče ABA lige, Dubai je na deobi prvog mesta sa Partizanom.

Golemac je trener Dubaija od 2024, kada je stigao iz Hapoel Eilata. Jesenas mu je ugovor produžen do 2028. godine.

U karijeri je još radio u Cedevita Olimpiji, Koperu i Tajfunu.

Dubai će naredni meč igrati u ponedeljak protiv podgoričke Budućnosti u Sarajevu.