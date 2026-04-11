Liverpul je time prekinuo niz od tri poraza u svim takmičenjima i napravio bitan korak ka plasmanu u Ligu šampiona naredne sezone.

"Redsi" sada imaju četiri boda i utakmicu više od petoplasiranog Čelsija, a zaostaju dva boda za Aston Vilom i tri za Junajtedom.

Pitanje pobednika rešeno je u prvom poluvremenu, odnosno za samo četiri minuta.

Mladi Rio Ngumoa postigao je prvi gol na utakmici u 36. minutu, a zatim je Mo Salah u 40. doneo, kako se ispostavilo, konačan rezultat.

Fulam jeste napadao u drugom poluvremenu, verovatno i zaslužio jedan gol, ali je na kraju mreža Mamardašvilija ostala netaknuta.