Ženska teniska reprezentacija je ostala bez Svetske grupe, i tako zabeležila veliki neuspeh u novijoj istoriji tenisa. Srbija je poražena od Francuske, a prethodno je doživela veliku bruku, izgubivši od Švedske, koja u sastavu nije imala teniserku iz TOP 200.

Ipak, Srpkinje su se nadale da mogu do iznenađenja, a prva je na teren izašla Teodora Kostović, kod koje se i dogodila neverovatna situacija.

Posle prvog seta koji je otišao u njenu korist, Teodora Kostović i protivnica Tiansoa Rakatomanga Rajanoa odigrale su set sa čak deset brejkova u nizu, što je situacija koja se retko viđa. Imala je priliku upravo Teodora da prekine taj niz, kada je imala i dve meč lopte pri svom servisu, ali nije uspela. Meč je kasnije otišao u tajbrejk u kojem je Francuskinja bila bolja, da bi na kraju i u trećem setu slavila.

Zatim, Lola Radivojević poražena je u tri seta od Else Žakemo, pa je Srbija ostala bez plasmana u Svetsku grupu.