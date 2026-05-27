Finale se igra na stadionu Lajpciga.

KRISTAL PALAS - RAJO VALJEKANO 0:0

Stadion: Red Bul Arena (Lajpcig)

Sudija: Mauricio Marijani (Italija)

Poluvreme, nema golova.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Nadamo se da će biti uzbudljivije od prvog.

45. minut - Velika prilika za Palas! Idealan centaršut Adama Vortona, pobegao je Tajrik Mičel španskom krilu Horheu de Frutosu, ali je sa pet metara glavom šutirao pored gola.

40.minut - Povratna lopta, sam je bio Unaj Lopez. Opalio je sa distance i lopta je otišla pored stative.

38. minut - Očito da nekome na tribinama nije dobro. Nastavljena je utakmica.

36.minut: Augusto Batalja signalizira ka tribinama, ka mestu gde su navijači Rajo Valjekana. Kratak prekid, nije najjasnije zbog čega sve stoji.

24. minut - Kvalitetan centaršut Čavarije, ostao je sam Alemao, ali šutira pored stative.

20. minut - Užasna intervencija Papea Sisa, vrlo loše je procenio situaciju, na kraju oborio Žeremija Pina, a na sreću navijača iz Valjekasa dobio je samo žuti karton.

17. minut - Čekamo još prvo uzbuđenje.

10. minut - Probao je Sar u kaznenom prostoru, ali je izblokiran.

5. minut - Fudbaleri Kristal Palasa su ti koji imaju inicijativu na početku meča.

1.minut - Utakmica je počela!

20.09 - Rajo je evropski put započeo kao autsajder, ali je već u grupnoj fazi pokazao da poseduje kvalitet i karakter za velika dela. Ekipa iz Valjekasa igrala je prepoznatljiv, intenzivan fudbal i uspela da izbori plasman u nokaut fazu takmičenja.

U eliminacionim rundama usledili su veliki izazovi. Rajo je prvo eliminisao turski Samsunspor, a zatim i grčki AEK iz Atine srpskog trenera Marka Nikolića. Najveći uspeh stigao je u polufinalu protiv francuskog Strazbura. Posle velike borbe, Rajo je u revanšu slavio sa 1:0 zahvaljujući pogotku Alemaa i tako obezbedio istorijski plasman u finale.

20.07 - Palas je evropsku sezonu otvorio u ligaškoj fazi takmičenja, gde je pokazao da može ravnopravno da igra sa klubovima sa Starog kontinenta. Iako je bilo oscilacija, engleski tim uspeo je da obezbedi plasman u nokaut fazu i tako nastavi evropski san.

Prvi izazov u eliminacionoj rundi bio je bosanskohercegovački Zrinjski iz Mostara, kojeg je engleski tim uspešno eliminisao u plej-ofu za osminu finala. Nakon toga usledio je duel sa kiparskim timom AEK Larnaka Đorđa Ivanovića, ekipom koja je ranije već pravila probleme Palasu tokom takmičenja, ali je londonski klub ovoga puta pokazao mnogo veću zrelost i prošao među osam najboljih. U četvrtfinalu je usledio možda i najteži izazov do tada, italijanska Fiorentina. Polufinale protiv Šahtajora bilo je zaista spektakularno. Kristal Palas je u prvom meču napravio veliki korak ka finalu, a potom pred svojim navijačima na "Selharst Parku" završio posao pobedom od 2:1 i ukupnim rezultatom 5:2.

20.05 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Lige konferencije u kojem se sastaju Kristal Palas i Rajo Valjekano. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Lajpciga.