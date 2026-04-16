Rajo Valjekano je u prvoj utakmici na svom terenu pobedio rezultatom 3:0, a večeras je u revanš meču u Atini poražen sa 3:1.

Golove za AEK, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, večeras su postigli Zini u 13. i 51. minutu i Razvan Martin iz penala u 36. minutu.

Strelac jedinog pogotka za Rajo bio je Isi Palazon u 60. minutu.

Mijat Gaćinović je igrao za AEK od 77. minuta, Luka Jović je propustio meč zbog žutih kartona, a Marko Grujić nije bio u protokolu.

Rajo Valjekano će u polufinalu igrati protiv Strazbura, koji je izbacio Majnc ukupnim rezultatom 4:2.

Fudbaleri Kristal Palasa plasirali su se u polufinale Lige konferencije, pošto su eliminisali Fiorentinu ukupnim rezultatom 4:2.

Kristal Palas će u polufinalu igrati protiv Šahtjora, koji je pobedio AZ Alkmar ukupnim rezultatom 5:2.

Utakmice polufinala Lige konferencije igraće se 30. aprila i 7. maja.