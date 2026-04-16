Crno-beli su u Beogradskoj areni slavili rezultatom 91:79 i tako pobedom završili takmičenje u Evroligi ove sezone sa skorom 16-22.
Karlik Džons je odigrao još jedan odličan meč posle kog je sumirao evroligašku sezonu.
- Dobra pobeda za nas. Uspeli smo da završimo sezonu u pozitivnom tonu. Ja jedva čekam sledeću sezonu. Nadam se da će biti čitava. I dalje imamo druge stvari da ostvarimo. Uživamo u podršci navijača - rekao je Džons.
Njegov saigrač Tonje Džekiri se zadržao na aktuelnoj sezoni, istakavši da je cilj trofej ABA lige.
- Uzbuđen sam što nam se Mario vratio. Veoma je poseban momenat, imao je težak period sa povredom. Svi u svlačionici imaju sjajnu energiju. Treba biti zahvalan u ovom trenutku. Navijači su bili sjajni tokom sezone. Imali smo uspona i padova, pokušavam da dam svoje najbolje timu. Nadam se da ćemo dobro završiti sezonu. Nadam se da će sledeća sezona biti bolja. Naš cilj je da osvojimo domaće takmičenje. Imamo posebnu grupu momaka.
