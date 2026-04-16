Crno-beli su u Beogradskoj areni slavili rezultatom 91:79 i tako pobedom završili takmičenje u Evroligi ove sezone sa skorom 16-22.

Karlik Džons je odigrao još jedan odličan meč posle kog je sumirao evroligašku sezonu.

- Dobra pobeda za nas. Uspeli smo da završimo sezonu u pozitivnom tonu. Ja jedva čekam sledeću sezonu. Nadam se da će biti čitava. I dalje imamo druge stvari da ostvarimo. Uživamo u podršci navijača - rekao je Džons.

Njegov saigrač Tonje Džekiri se zadržao na aktuelnoj sezoni, istakavši da je cilj trofej ABA lige.