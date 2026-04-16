Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da naprave iznenađenje u Madridu. Crveno-beli su u 38. kolu Evrolige poraženi od Reala sa 103:82, čime su izgubili sve šanse da se nađu među šest najboljih i sledi im plej-in.

Ključni momenat utakmice desio se u poslednjoj sekundi treće četvrtine, kada je Serhio Ljulj pogodio nestvarnu trojku.

Prekaljeni Španac je dobio loptu od Feliza. Delovalo je da nema šanse da pogodi, ali je izbacio prepoznatljiv šut i na neverovatan način pogodio o tablu, čime je Real stekao 14 poena prednosti i ta razlika se u poslednjem kvartalu dodatno uvećavala.

Igrači Zvezde nisu uspeli da se oporave od te trojke i na kraju su ubedljivo poraženi.