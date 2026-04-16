Odmah nakon meča, trener Partizana, Đoan Penjaroja je stao pred kamere Evrolige i istakao je da je srećan zbog načina na koji je njegov tim završio sezonu u ovom takmičenju.

- Dobro se osećam, pre tri meseca je situacija u Evroligi bila loša. Nismo se dobro borili ni protiv koga. Tim je radio naporno, igrao je zajedno poslednja dva meseca, borili smo se sa svima, pobeđivali smo u mnogim utakmicama u poslednje vreme. Zadovoljan sam kako se Partizan na kraju oporavio - rekao je Penjaroja.

Ističe da uživa da igra pred navijačima crno-belih.

- Srećan sam, najvažnije je da igramo za navijače i da oporavimo normalnu atmosferu u Areni. Da to imamo na svakoj utakmici, da stalno igramo za naše navijače. Navijači Partizani su sjajni, kada vole, onda vole, i mnogo pomažu timu. Igrati pred njima je stvarno neverovatno.