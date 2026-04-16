Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su poraženi od Reala u Madridu rezultatom 103:82 u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige.

Crveno-beli su ovaj deo takmičenja završili sa skorom 21-17 i kroz plej-in će pokušati da se domogne dugo čekanog plej-ofa.

Posle meča je svoje utiske izneo Saša Obradović.

- Mnoge stvari nis ubil isavršeni, od velikih do malih. Izguljene 50-50 lopte, a onda i svi oni mali detalji koje su uradili bolje. Pronašli smo način na staratu treće deonice da se vratimo, ali, onda je došlo do nepotrebnih, nekih ne toliko usiljenih izgubljenih lopti i loših šuteva. To je sve rezultiralo gubitkom ove utakmice.