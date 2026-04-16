Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Real Madrida ubedljvio u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige, rezultat je bio 103:82 u korist Madriđana.

Zvezda može da završi kao sedmi čak i nakon poraza od Reala, pod uslovom da i Monako i Panatinaikos pretrpe poraze. Jasno je koliko je sedma pozicija važna, jer potencijalno obezbeđuje dva plej-in meča na domaćem terenu.

Tim Saše Obradovića može do osmog mesta i sa porazom u Madridu, ako Panatinaikos i Barselona izgube, a Monako savlada Hapoel. Takođe, ista pozicija moguća je i ako Monako i Barselona budu poraženi, dok Panatinaikos ostvari pobedu.

Zvezda do devetog mesta može doći u dva scenarija: izgubila je od Reala, dok Monako i Panatinaikos pobede, a Barselona bude poražena, ili ako Panatinaikos i Barselona slave u poslednjem kolu, a Monako izgubi od Hapoela na svom terenu.

Najnepovoljniji rasplet za Zvezdu je deseto mesto, do kojeg dolazi u slučaju pobede Monaka i Barselone u petak. Zvezda čeka drugi dan poslednjeg kola Evrolige na devetom mestu sa učinkom od 21 pobede i 17 poraza.

Olimpijakos je obezbedio prvo mesto, Partizan će najviše na 15. mesto ako Pariz sutra izgubi od Žalgirisa. Ostaje još uzbudljiva borba za najboljih šest i pozicije koje će ekipe na kraju zauzeti.