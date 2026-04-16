Fudbaleri Vojvodine gostovaće u subotu od 17 časova Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".

- Ono čemu smo se nadali i za šta smo radili, jeste da budemo drugi pred plej-of. Prva utakmica i prvi veliki derbi za nas i moram da priznam da sam i više nego zadovoljan. Znamo kome gostujemo, našoj najboljoj i najtrofejnijoj ekipi. Zvezda je u prvenstvu odmakla dosta, držala se u Evropi. Ali koliko poštujemo njih, toliko poštujemo i sebe. Idemo da odigramo dobru utakmicu i sve je do nas - rekao je Tanjga, a prenosi sajt kluba.

On je naveo njegova ekipa mora da bude disciplinovana kako bi odigrala dobru utakmicu i ostvarila povoljan rezultat.

- Atmosfera u ekipi je odlična, ali ovo je plej-of, svaka utakmica boduje se tri boda, a mi hoćemo da ostanemo na drugom mestu. Nama su bodovi važni, jer posle Zvezde nam dolazi Partizan i moramo da skupljamo bodove, sve ostalo je prazna priča. Još ništa nismo osvojili niti ostvarili - izjavio je trener Vojvodine.

Tanjga je istakao da će Zvezda biti motivisana posle dva poraza od Vojvodine u prvom delu sezone.

- Oni imaju roster od 20 i nešto igrača za koje pojedinačno možemo da kažemo da igraju u prvih 11. Nemaju Ivanića, Aranutovića, ali to je ista, jaka ekipa, i sigurno motivisanija da nas pobedi posle dva poraza. Ali naša motivacija nije ništa manja. Ovi igrači koji igraju ovde mogu da dobiju svakog i kada su svesni svojih mogućnosti. Moramo da damo 110 odsto, a nekada ni to nije garant za dobar rezultat, ali nam donosi više šanse. Momci odlično treniraju i čekamo odgovor na terenu - poručio je Tanjga.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige sa 75 bodova, dok je Vojvodina na drugom mestu sa 62.