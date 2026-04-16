Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od ekipe Reala iz Madrida (103:82 ), a ovaj poraz potvrdio je da tim Saše Obradovića tako ostao bez prilike da se nađe u TOP 6 i do plej-ofa elitnog takmičenja moraće preko doigravanja.

Pozicija crveno-belih zavisiće od narednih mečeva:

Zvezda je posle ovog poraza izgubila šanse za šesto mesto, ali ne i sedmo, pod uslovom da i Monako i Panatinaikos pretrpe poraze.

Jasno je koliko je sedma pozicija važna, jer potencijalno obezbeđuje dva plej-in meča na domaćem terenu.

Tim Saše Obradovića može do osmog mesta, ako Panatinaikos i Barselona izgube, a Monako savlada Hapoel. Takođe, ista pozicija moguća je i ako Monako i Barselona budu poraženi, dok Panatinaikos ostvari pobedu.

Zvezda do devetog mesta može doći u dva scenarija: pobede Monaka i Panatinaikosa, a Barselona bude poražena, ili ako Panatinaikos i Barselona slave u poslednjem kolu, a Monako izgubi od Hapoela na svom terenu.

Najnepovoljniji rasplet za Zvezdu je deseto mesto na koje se spušta pobedama Monaka i Barselone u petak.

Utakmice plej-ina igraju se u utorak.