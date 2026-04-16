Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Real Madrida rezultatom 103:82 u okviru 38. kola Evrolige.

Crveno-beli su tako završili regularni deo sezone sa skorom 21-17, a ovim porazom su izgubili i matematičke šanse da se domognu direktnog plasmana u plej-of, pa će za mesto u četvrtfinalu probati da se izbori kroz plej-in.

Tim Saše Obradovića je odlično otvorio utakmicu u Madridu. Šut sa distance je funkcionisao besprekorno, a posebno je raspoložen bio Džordan Nvora koji je za kratko vreme ubacio 11 poena. Crveno-beli su u tim trenucima pogodili veliki broj trojki i poveli 25:19.

Ipak, usledila je serija Reala 8:0 i domaćin je prvu četvrtinu završio sa dva poena prednosti.

Velika borba se vodila u drugoj deonici. Real je dobro počeo, ali se Zvezda vratila nakon tajm-auta. Međutim, Real je dodao gas u završnici i na poluvreme otišao sa 12 poena viška (56:44).

Nešto slabije su gosti iz Beograda otvorili treću deonicu, što je Real iskoristio i dodatno povećao razliku, ali je zatim došlo do buđenja. Zaigrali su igrači Zvezde mnogo agresivnije u odbrani, a glavnu ulogu u napadu je preuzeo Čima Moneke i crveno-beli su serijom 8:0 prišli na sedam poena minusa.

Imali su gosti sjajnu priliku da se dodatno približe, ali Miler-Mekintajer nije pogodio trojku, a zatim su usledila dva loša faula i domaćin je poenima sa penala uspeo da odbije nalet. Finiš ovog perioda je bio najgori mogući za Obradovićev tim pošto je Real pogodio dve trojke od kojih se posebno ističe ona koju je postigao Serhio Ljulj iz gotovo nemoguće situacije u poslednjoj sekundi. Real tada stekao 14 poena prednosti i čini se da je u tom trenutku utakmica bila prelomljena.

To kao da je demoralisalo crveno-bele koji su potpuno pali u poslednjem kvartalu. Prednost Reala je konstantno rasla i u jednom trenutku je bilo +25. Domaći tim je bez ikakvih problema priveo utakmicu kraju i tako stigao do 24. pobede, čime je obezbedio prednost domaćeg terena pred plej-of.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mario Hezonja sa 19 poena, dok je kod Zvezde najbolji bio Nvora sa 15.

Zvezda sada čeka rasplet utakmica u petak od čega joj zavisi sa koje će pozicije ići u plej-in, ali je ovim porazom put do plej-ofa postao značajno teži.

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA 103:82 (27:25, 29:19, 21:19, 26:19)

Dvorana: Movistar arena, Madrid

Sudije: Boris Rižik (Ukrajina), Jakub Zamojski (Poljska), Rain Perandi (Estonija)

Četvrta četvrtina

40. minut - Kraj! Ubedljiv poraz Zvezde.

39. minut - Još poena za Hezonju. Batler precizan na drugoj strani.

38. minut - Poentira i Izudnu. Hezonja uzvraća na drugoj strani. Sve je ovde rešeno i samo ostaje da se vidi koji će biti konačan rezultat. Kampaco stiže do novih poena (97:74).

37. minut - Trojka Dobrića. Posle dužeg vremena pogodak sa distance za crveno-bele.

36. minut - Hezonja koristi oba bacanja. Laki poeni za Lajlsa.

35. minut - Garuba ne greši sa penala. Isti igrač zatim poentira u tranziciji. Sve veća prednost na strani Reala koji krupnim koracima grabi ka pobedi. Miler-Mekintajer pogađa uz faul Maledona. Ne koristi Zvezdin plejmejker dodatno slobodno bacanje.

33. minut - Sve teža situacija za Zvezdu. Sada je i Lajls pogodio uz prekršaj. Domaćin ima 20 poena prednosti. Moneke pogađa na drugoj strani (85:67).

32. minut - Maledon pogađa pod faulom. Koristi Francuz dodatno bacanje za maksimalnih +17 (82:65).

31. minut - Važan pogodak Odželeja sa polu-distance. Poeni za Garubu na drugoj strani.

Treća četvrtina

30. minut - Još jedan loš faul igrača Zvezde. Maledon polovičan sa penala. Moneke koristi oba na drugoj strani. Feliz uz malo sreće pogađa trojku. Neverovatna trojka Ljulja o tablu u poslednjoj sekundi treće četvrtine. Real je dobio i ovu četvrtinu, pa vodi rezultatom 77:63.

29. minut - Sjajni Moneke krade loptu i poentira u kontri. Skariolo mora da reaguje tajm-autom. Imala je Zvezda dobru priliku da se dodatno približi, ali Miler-Mekintajer nije pogodio trojku, a onda Izundu pravi loš faul. Feliz to kažnjava poenima sa penala.

28. minut - Izundu dolazi do poena. Moneke pogađa oba slobodna bacanja i Zvezda serijom 6:0 prilazi na jednocifren minus.

27. minut - Hezonja ne greši sa penala. Laki poeni za Batlera posle pravovremenog dodavanja Monekea (68:55).

26. minut - Kampaco je ostao potpuno sam i pogodio novu trojku kojom Real odbija nalet crveno-belih.

25. minut - Pogađa Miler-Mekintajer sa polu-distance. Evo Zvezde na -10 (63:53).

24. minut - Važna trojka Monekea. Kampaco polovičan sa penala. Izundu iz teške pozicije dolazi do poena.

23. minut - Bez većih problema Hezonja dolazi do novih poena. Zvezda se muči na startu treće četvrtine i Obradović traži tajm-aut.

22. minut - Uspeo je Dobrić da pogodi flouter preko Tavaresa. Laki poeni za Kampaca na drugoj strani.

21. minut - Hezonja pogađa sa polu-distance.

Druga četvrtina

20. minut - Sada i Tavares pogađa. Raste prednost domaćina. Izundu je pogodio posle ofanzivnog skoka. Prelepo dodavanje Kampaca za Hezonju koji zakucava. Nvora je pogodio uz zvuk sirene, ali nije izbacio loptu na vreme. Real posle prvog poluvremena vodi 56:46.

18. minut - Hezonja pogađa trojku. Prošetao se Kampaco do obruča i Real prvi put na meču ima dvocifrenu prednost (52:42).

17. minut - Nvora siguran sa penala. Zatim je Nigerijac sjajno zakucao u kontri.

16. minut - Trojka Kampaca u kontri. Serija Reala 9:0 i Obradović opet zove tajm-aut. Odželej prekida seriju, ali na drugoj strani Garuba ima lako zakucavanje.

15. minut - Sjajno dodavanje Kampaca i poeni Lajlsa.

14. minut - Izundu koristi oba bacanja. Isti učinak Lajlsa na drugoj strani. Zatim i Dek pogađa oba, Real bez promašaja sa penala (40:36).

13. minut - Izundu je ispao u odbrani, što Garuba kažnjava poenima. Sada i Miljenović pogađa trojku za izjednačenje. Ne greši Maledon sa penala.

12. minut - Jako lep pogodak Batlera. Posle dužeg vremena poeni za Zvezdu iz igre. Trojku pogađa i Kalinić, serija Zvezde 5:0 iz tajm-auta.

11. minut - Još jednom Maledon poentira pod faulom i koristi dodatno bacanje. Odželej polovičan sa penala. Izundu je izgubio loptu i Dek je to kaznio poenima. Saša Obradović mora da traži tajm-aut (32:26).

Prva četvrtina

10. minut - Dobro šutira i Real. Feliz je ubacio trojku. Maledon pogađa uz prekršaj. Koristi Francuz dodatno slobodno bacanje. Real je serijom 8:0 završio prvu četvrtinu posle koje vodi 27:25.

9. minut - Šesta trojka za Zvezdu! Batler je bio precizan. Laki poeni za Feliza.

8. minut - Batler je izgubio loptu i još lakih poena za domaćina u kontri. Rivero siguran sa penala.

7. minut - Uzvraća Dobrić trojkom! Zvezda fenomenalno šutira sa distance na početku utakmice. Na drugoj strani poeni Tavaresa.

6. minut - Nakon velike konfuzije Kampaco pogađa trojku.

5. minut - Sjajni Nvora pogađa uz prekršaj. Koristi dodatno slobodno bacanje i već ima 11 poena. Izgubili su loptu crveno-beli i Okeke beleži lake poene u kontri. Sada i Tajson Karter pogađa sa distance.

4. minut - Trojkaški obračun na početku utakmice. Sada je i Nvora pogodio trojku. Kampaco je iskoristio oba bacanja. Raspoloženi Nvora ubacuje još jednu trojku. Tavares na drugoj strani beleži prve poene.

3. minut - Još jedna trojka Okekea iz iste pozicije.

2. minut - Evo prvih poena za Real. Čuma Okeke je pogodio trojku. Čima Moneke uzvraća na drugoj strani (3:5).

1. minut - Nervozan start meča. Nekoliko grešaka na obe strane. Prve poene postiže Džordan Nvora sa linije za slobodna bacanja.

Utakmica je počela!

19:47 - Zvezda je poslednji put slavila protiv Reala u Madridu 2021. godine. Kraljevski klub je ove sezone impresivan na domaćem terenu u Evroligi sa učinkom od 17 pobeda i samo jednim porazom.

19:36 - U prvom ovosezonskom okršaju dva tima je Zvezda slavila u Areni rezultatom 90:75.

19:35 - Crveno-beli bi pobedom u španskoj prestonici zadržali šanse za direktan plasman u plej-of, dok bi porazom sebi značajno zakomplikovali situaciju jer bi mogli da završe i na desetom mestu.

19:30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 38. kola Evrolige između Real Madrida i Crvene zvezde. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Madrida.