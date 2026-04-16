Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras na svom terenu ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 85:76 u meču poslednjeg, 38. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa bio je Saša Veznkov sa 20 poena, dok je Tajler Dorsi postigao 18. Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov zabeležio je 13 poena i 15 skokova.

U redovima Olimpije istakao se Ševon Šilds sa 24 poena, dok je Armoni Bruks ubacio 13. Za Olimpiju nije igrao srpski košarkaš Marko Gudurić.

Olimpijakos je ligaški deo Evrolige završio na prvom mestu na tabeli sa 26 pobeda i 12 poraza, dok je Olimpija na 14. poziciji sa učinkom 17-21. Košarkaši Fenerbahčea savladali su u gostima Asvel rezultatom 81:76.

Tejlen Horton-Taker je sa 21 poenom predvodio Fenerbahče do pobede, a Šekil Harison je postigao 25 poena za Asvel. Fenerbahče se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli sa 24 pobede i 14 poraza, dok je Asvel na poslednoj, 20. poziciji sa učinkom 8-30. Košarkaši Virtusa nadigrali su u Beogradu ekipu Makabija iz Tel Aviva rezultatom 89:85.

Srpski košarkaš Alen Smailagić je upisao pet poena i četiri asitencije za Virtus.

Makabi se nalazi na 12. mestu na tabeli sa 18 pobeda i 20 poraza, dok je Virtus na 17. poziciji sa učinkom 14-24.