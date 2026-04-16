Košarkaši Barselone u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige dočekuju Bajern. Kataloncima je ovaj meč od ogromnog značaja u borbi za plej-in, a Svetislav Pešić će sa Bavarcima pokušati da pomrsi račune svom bivšem klubu.

Srpski trener na kraju sezone završava karijeru, a poslednju utakmicu u Evroligi će voditi protiv tima sa kojim je početkom ovog veka osvojio Evroligu i beležio veoma uspešne rezultate.

Strateg Barselone Ćavi Paskval izuzetno sve što je Pešić uradio i biranim rečima je govorio o njemu.

- On je trener koji je ispisao istoriju evropske košarke, ali i našeg kluba. Jako sam uzbuđen zbog toga što ću biti na terenu u njegovoj poslednjoj evroligaškoj utakmici - rekao je Paskval i dodao:

- Imam sjajan odnos sa njim i jako mu se divim zbog svega što je napravio tokom karijere. Jako sam počastvovan što ću biti deo ovako velikog trenutka.

Utakmica je na programu u petak od 20:30. Barselona može da ostane bez plej-ina ukoliko izgubi od Bajerna, a Dubai savlada Valensiju.