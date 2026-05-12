-Napokon je došla ta utakmica koju smo iščekivali i za koju smo se borili. Ovo je veliko finale i ne moram ni da objašnjavam koliko je ovo značajno za nas - rekao je Tanjga pred finale Kupa.

Nastavio je u istom ritmu.

-Crvena zvezda je poznat protivnik i ovo treba da bude šlag na tortu za ovu našu sezonu. Ulazimo u ovu kao u svaku drugu, nadam se samo da najviše moguće žara i želje da pobedimo. Ovo je već treće finale protiv Crvene zvezde i nadam se da ćemo posle pobeda nad Crvenom zvezdom, da će biti i treća sreća. Kalkulacija nema, idemo na pobedu, kao što će igrati i Zvezda. Ekipa je fizički i psihički spremna, željna da uđe u istoriju kluba. Borimo se za trofej u Kupu, kao i za drugo mesto, ovo je prva meč lopta za nas.

Tanjga je odgovorio i na pitanje o organizaciji, nakon što je u prošlogodišnjem finalu bilo dosta prekida zbog nereda sa tribina, s tim da se tada igralo u Zaječaru.

-Bilo bi suludo da mi dajemo savete kako da organizuju finale Kupa. Nadam se da su izvukli pouke i da se neke stvari neće ponoviti, niti razmišljamo u tom pravcu. Verujemo da će organizacija biti na nivou i da će biti pun stadion. Prošle godine nije bilo ni ispunjeno i bilo je nekako finale za zaborav - rekao je Tanjga.

Očekuje dobro finale.

-Nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće da donosimo trofej. Da je Vojvodina prošle godine napustila teren, pitanje je kakve bismo kazne pretrpeli. Mi u klubu gledamo sa sportske strane, morali smo da nastavimo utakmicu, a to su ružne scene. To su bile ružne nama, ali i Crvenoj zvezdi. To su radili navijači, ali su morali da budu provereni na ulazu. Ja se nadam da će apelovati na navijače, kao što ćemo mi na svoje. Ovo je praznik fudbala, dajte da narod uživa i da bolji pobedi. Mi ćemo dati sve od sebe na terenu, sačekajmo sredu 10:15, kada će neke stvari biti jasnije - zaključio je Tanjga.