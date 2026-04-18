On je govorio o crvenom kartonu koji je dobio Siniša Tanjga.

Po rečima Miroslava Tanjge, oba žuta kartona dodeljena su nepotrebno - u prvoj situaciji nije bilo previše kontakta, a u drugoj je sudija reagovao tek nakon dvominutnog ubeđivanja od strane igrača Crvene zvezde. Domaći igrači okružili su sudiju Trifkovića i prigovarali mu zbog Tanjginog prekršaja, a nakon to se situacija smirila on je mladom štoperu pokazao put u svlačionicu.

-Desio se niz stvari koje nisu išle nama u prilog. Imali smo korner, svi smo videli na stadionu, čak i igrači Zvezde su bili iznenađeni što nije korner za nas. Ide lopta Zvezdi, umesto kornera za nas. Dobijemo taj žuti karton, gledali smo u poluvremenu, nije tu bilo nekog kontakta. Prvi žuti karton je prestrogo dosuđen. Drugi žuti karton, igrači su ga ubeđivali dva minuta. Posle je to druga priča, sa igračem manje smo bili dosta inferiorni. Na kraju je Zvezda pobedila zasluženo, nemam šta da kažem. Moram da naglasim, ove tri situacije su promenile tok utakmice - rekao je Miroslav Tanjga.

Crvena zvezda je ovom pobedom povećala prednost u odnosu na Vojvodinu na čak 16 bodova, pa bi novosadski tim u narednom kolu mogao i matematički da ostane bez titule.