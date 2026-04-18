Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je večeras da će izbori za predsednika kluba biti održani 22. i 23. maja.

Kako se navodi na sajtu kluba, na 81. sednici Upravnog odbora doneta je Odluka o raspisivanju izbora za predsednika FK Crvena zvezda.

- Izbori će biti održani 22. i 23. maja. Predsednik kluba se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine, a birački spisak je zaključen 17. aprila. Sva detaljna uputstva predviđena su Pravilnikom o izborima, Pravilnikom o članstvu i Statutom FK Crvena zvezda i isti su objavljeni na zvaničnom sajtu Kluba - saopštili su crveno-beli.