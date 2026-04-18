U emisiji "Sportuna" je poručio da iako je Crvena zvezda završila na desetom mestu, što je manje od onoga što je pokazala i mogla da ostvari, veruje da i dalje ima šanse da završi u plej-ofu.

-Tabela me ne iznenađuje. Pričali smo da će ovih deset ostati u deset, a sad kojim redosledom. Pokazalo je ovo zadnje kolo kako se igraju važni mečevi. Kontrola svih 40 minuta. Ono gde nisam očekivao je Monako. Očekivao sam da koliko Hapoelu znači domaći teren, da pruži bolji otpor - rekao je Milutin Aleksić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ne mogu da kažem da je poraz Zvezde od Real Madrida pad forme. Zvezda je svoje šanse izgubila u ranijim mečevima. Protiv Partizana u oba meča, Makabija i Bajern. Zvezda je imala lepe pobede na strani i kod kuće, ali na kraju to nije valorizovala. To da je pad forme izgubiti od Reala, to je...", ostao je bez teksta Aleksić.

Što se tiče samog meča protiv Real Madrida, istakao je da tu ne treba zaboraviti sam kvalitet tima Serđa Skariola, istakavši da je Saši Obradoviću nedostajao doprinos igrača s klupe.

-Real Madrid, Fenerbahče, pa Olimpijakos… Namirišu te loše minute i naprave kapitalnu prednost i to je teško da se tigne. Zvezda je, ponoviću, odigrala dobru sezonu, ali svoju zgodnu siituaciju, u koju se sama dovela, propustila je na tim pomenutim mečevima. Zato je taj meč protiv Reala trebalo da bude rasterećeniji. Mora da se igra u kontinuitetu. Zvezda ne može da dozvoli sebi luksuz.

On smatra da nije kraj.

-Ne može da se konstatuje što se sada odjednom priča da je Zvezda deseta i kao to je kraj. Ubeđen sam da ako Zvezda pregrmi Barselonu, može s Monakom koji ima skraćen roster. Ne bih da zvučimo pesimistično, nije završeno učešće u Evroligi. Takva je atmosfera.