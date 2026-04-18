Košarkaši Denvera igraju na svom terenu protiv Minesote prvi meč plej-ofa NBA lige.

Sve oči će biti uprte u najbolje igrače dva tima - Nikolu Jokića i Entonija Edvardsa.

Upravo je Jokić u vrlo zanimljivom izdanju ušao u halu pred početak utakmice. Već smo navikli da srpski reprezentativac dolazi elegnantno obučen na utakmice, jer, kako kaže, "to je njihov posao", ali je pred duel sa Minesotom pomerio granice.

Jokić se pojavio obučen kao kada biste na ulici videli uglednog advokata ili biznismena. Dok su drugi igrači dolazili u raznim izdanjima, posebno američki košarkaši koji imaju raznovrsan stil oblačenja, Jokić je ostao dosledan.