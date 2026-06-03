Selektor muške seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, protiv Turske i Srbije.

Najzvučnije ime je svakako Džanan Musa, as Dubaija. Kao što je Đerđa ranije najavio u ovom ciklusu neće igrati Jusuf Nurkić, dok je Kosta Kondić definitvno rekao da ne želi da bude deo reprezentacije BiH.

Na spisku se pored Muse nalaze: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Ajdin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Livadić, Haris Delalić i Markus Lončar.

Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak.

Zmajevi će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a četiri dana kasnije gostovaće u Srbiji.