Dijana Šnajder je napravila jedno od najvećih iznenađenja na ovogodišnjem Rolan Garosu. Ruska teniserka je u četvrtfinalu šokirala Arinu Sabalenku i pobedila sa 2:1 u setovima, pa će najbolja igračica sveta morati da čeka barem još godinu dana na prvu titulu u Parizu.

Šnajder je posle meča sumirala utiske i nije krila oduševljenje.

- Bez reči sam, veoma sam srećna. Prvi put sam igrala protiv Arine, bila sam nervozna, pokušavala sam da se prilagodim, kako želim da igram. Pokušavala sam da igram poen po poen, ona je najbolja na svetu, rekla sam sebi smiri se, daj šta možeš i ponudi još nešto dodatno - počela je Šnajder.

Prvi put će igrati u polufinalu Rolan Garosa.

- U trećem setu sam našla ritam, kako da se branim, počela sam da radim ono što sam želela od starta. Treniraću sutra, danas ću se oporaviti, gledaću da se spremim. Biće bitka! - poručila je Šnajder.