Fudbaleri Partizana pobedom su započeli plej-of Superlige Srbije pošto su na svom terenu bili bolji od Železničara rezultatom 2:1.

Crno-beli su slavili posle preokreta golovima Ugrešića i Kostića, a trener gostujućeg tima Radomir Koković bio je izrevoltiran igrom domaćina u drugom poluvremenu.

- Ne znam kako ste videli, super ako jeste, ja sam video u nekim momentima. U prvom poluvremenu smo bili jako dobri, imali punu kontrolu. Partizan je iz prvog šuta na gol dao gol, drugo poluvreme ista priča, naša greška, primamo gol. Ne bih mnogo komentarisao utakmicu, pod velikim sam utiskom, poslednjih 70 minuta nije bilo igre.

- Padanje, odugovlačenje, nosila, mislim da je nadoknada trebalo da traje 15 minuta. I, ako se neko pita zašto nema publike na stadionu, i više u Srbiji, to je zbog ovoga, jer je krađa vremena nacionalni sport u Srbiji – rekao je Radomir Koković.