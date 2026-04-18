Fudbaleri Partizana ostvarili su važnu pobedu na startu plej-ofa Superlige Srbije.

Crno-beli su na svom terenu savladali Železničar sa 2:1 i tako se vratili na drugo mesto nakon što je Vojvodina izgubila od Crvene zvezde.

Posle meča u Humskoj je utiske sumirao trener Srđan Blagojević.

- Jako teška utakmica, sve se obistinilo što sam najavio da igramo protiv organizovane ekipe. Mi smo odigrali utakmicu onako kako smo mogli, defanzivno jako dobro, jako je zahtevan za analizu. Uspeli smo da anuliramo njihove kvalitete, jako smo se potrošili i drago nam je što je došao rezultat, jer će nam značiti za naredne utakmice, prvo Vojvodina u sredu, pa onda derbi - rekao je Blagojević.