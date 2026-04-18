Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu rezultatom 4:1 u 31. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli sada imaju 16 bodova više od Novosađana i nalaze se na korak od devete uzastopne šampionske titule.

Osim toga, klub iz Ljutice Bogdana je uspeo da se revanšia Novosađanima za dva poraza u prvom delu sezone.

Nije bilo velikih šansi na početku utakmice, ali su i jedni i drugi odlučno izašli na teren. Zvezda je odmah od starta imala inicijativu, ali su gosti pokazali da žele da se nadigravaju.

Domaćin je najbliži golu bio u 18. minutu. Seol je ušao u sredinu i šutirao levom nogom. Išla je lopta u visini rašlji, ali je udarila u šipku koja drži mrežu.

Tri mintua kasnije šok za Vojvodinu, pošto je isključen Siniša Tanjga. Dobio je drugi žuti karton zbog povlačenja Kataija na sredini terena i gosti su ostali sa igračem manje.

Uprkos tome, Vojvodina je u 30. minutu vrlo lako mogla da šokira Zvezdu. Lazar Ranđelović je pogodio prečku i crveno-beli su imali mnogo sreće. Domaćin je odmah uzvratio preko Arnautovića, ali je lopta otišla pored stative.

Nedugo zatim je Zvezda imala novu veliku šansu, ali Seol nije bio precizan.

Kada se činilo da će se na pauzu otići bez golova, Zvezda je dva puta matirala Novosađane. Najpre je u 42. minutu Katai postigao gol na asistenciju Avdića i doveo svoj tim u vođstvo. Zatim je u drugom minutu nadoknade pogodio Kostov nakon prelepe asistencije Arnautovića i tim Dejana Stankovića je na poluvreme otišao sa dva gola viška.

Arnautović nije imao sreće u prvom delu jer su mu poništena dva gola, ali je imao veliki uticaj na igru.

Malo je nedostajalo da Vojvodina smanji rezultat na samom startu drugog poluvremena. Sukačev je ušao u igru i odmah poslao sjajan pas za Ranđelovića koji je promašio zicer.

Ipak, gosti su u 66. minutu uspeli da dođu do gola i to upravo preko Sukačeva koji je poslao projektil u suprotan ugao. Prava majstorija fudbalera Vojvodine.

Radost Novosađanana nije dugo trajala pošto je Zvezda samo tri minuta kasnije postigla treći gol. Katai je po ko zna koji put pokazao klasu i nakon odlične solo akcije proigrao Arnautovića koji je bez ikakvih problema smestio loptu u mrežu.

Konačan rezultat je postavio Džej Enem u 79. minutu kada je pogodio na asistenciju Duartea.

Do kraja se rezultat nije menjao i Zvezda je stigla do ubedljive pobede.

Crveno-beli će u narednom kolu gostovati Železničaru, dok će Vojvodina dočekati Partizan.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 4:1

Stadion Rajko Mitić

Sudija: Dejan Trifković

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Učena, Veljković, Eraković - Seol, Krunić, Elšnik, Avdić - Kostov - Katai, Arnautović.

VOJVODINA: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Tanjga, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Veličković, Vidosavljević - Vukanović.

90+2. minut - Dejan Trifković je dosudio penal za Zvezdu nakon što je fauliran Ovusu. Ipak, usledila je VAR provera i odluka je promenjena, tako da neće biti jedanaesterca.

84. minut - Dva dobra napada sa obe strane, prvo je Duarte propustio odličnu šansu, a potom je zapretio Sukačev sa druge strane.

79. minut - Gooool! Ovo je sada već ubedljiva prednost crveno-belih. Strelac je Džej Enem.

69. minut - Gooool! Ekspresan odgovor Zvezde i konačno gol Arnautovića! Sjajna akcija Kataija i asistencija za reprezentativca Austrije kome nije bilo teško da pošalje loptu u mrežu.

66. minut - Gooool! Vraća se Vojvodina! Sukačev je na poluvremenu ušao u igru i odmah pokazao da je izuzetno raspoložen za igru, što je sada potvrdio prelepim golom. Vojvodina je sa igračem manje uspela da smanji rezultat.

47. minut - Nova velika šansa za Zvezdu, izblokiran je Kostov, ali se čini da je Arnautović bio u ofsajdu u začetku akcije.

46. minut - Kakva prilika za Vojvodinu na startu drugog dela. Sjajna akcija Novosađana odmah u prvom napadu, ali je izostala realizacija jer je Ranđelović nakon dodavanja Sukačeva promašio zicer.

45+2. minut - Goooool! Crveno-beli su poveli 2:0. Strelac je Vasilije Kostov. Sjajan finiš prvog poluvremena za domaći tim.

44. minut - Mogla je Zvezda da duplira prednost. Seol je imao sjajnu šansu, ali je šutirao pravo u Rosića koji je odbranio njegov pokušaj.

42. minut - Goooool! Zvezda je povela protiv Vojvodine. Avdić je sjajno proigrao Kataija koji je precizno gađao sa ivice šesnaesterca i postigao novi gol.

35. minut - Nova prilika za Arnautovića koji je pokušao da savlada Rosića, ali je ponovo neprecizan.

30. minut - Kakva priika za Vojvodinu! Lazar Ranđelović je pogodio prečku. Na drugoj strani je odmah Arnautović imao veliku priliku, ali je lopta otišla pored gola.

21. minut - Vojvodina je ostala sa igračem manje. Tanjga je dobio drugi žuti karton i mora u svlačionicu. Ovo je ozbiljan udarac za goste.

18. minut - Seol je dobrom fintom sebi stvorio dobru poziciju za šut. Gađao je levom nogom, malo pored gola.

11. minut - Avdić je uspeo da iznudi slobodan udarac posle prekršaja Tanjge, ali nije bilo opasnosti po gol Novosađana.

5. minut - Očekivano, Zvezda ima inicijativu na početku meča, ali je Vojvodina odmah pokazala da se neće lako predati.

16:41 - Vojvodina je oba puta ove sezone pobedila Zvezdu. Najpre je u Novom Sadu bilo 3:2 i to nakon što je Zvezda vodila 2:0, a nedugo zatim su "lale" slavile i u Beogradu minimalnim rezultatom. Nema sumnje da će crveno-beli imati veliki motiv da se revanširaju današnjem protivniku.

16:10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 31. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beograda.