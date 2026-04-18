Kako su za "Mondo" rekli sa Malog Kalemegdana, Italijan nikada nije bio razmatran u klubu kao opcija, niti će biti. Iz crveno-belog tabora ističu i "da je to jeftin pokušaj dizanja cene igraču".

Crveno-beli su trenutno fokusirani na teren, pošto ih u nedelju očekuje utakmica sa Partizanom u ABA ligi, a onda "meč sezone" protiv protiv Barselone u plej-inu Evrolige.

Ovo nije prvi put da se priča o Pajoli i Zvezdi. Igrač je navodno na meti nekoliko klubova, potpuno je jasno da neće ostati u Vritusu.

Pominje se i Real Madrid, a ostaje da se vidi kakav će rasplet biti.