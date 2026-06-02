Dan uoči početka NBA finala glavna vest je sponzirski ugovor koji je Stef Kari sklopio sa kineskim proizvođačem sportske opreme Li-Ningom.

Prema navodima medija, 38-godišnji Kari će u okviru novog desetogodišnjeg ugovora sa Li-Ningom zaraditi neverovatnih 1,19 milijardi dolara!

To je gotovo četiri puta više od iznosa koji je inkasirao tokom 12-godišnje saradnje sa Under Armourom.

Ovaj sponzorski ugovor sa Li-Ningom vezan je za prihode brenda, što znači da bi ukupna zarada mogla da bude još veća kako vreme bude odmicalo.

Procene govore da bi Kari tokom narednih 10 godina mogao da zaradi više od milijardu dolara.

Najbolji šuter svih vremena sada je plaćen kao jedan od najvećih sportista svih vremena.