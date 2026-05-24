U pitanju je legenda NBA lige, Stef Kari, koji je nakon ispadanja Golden Stejt Voriorsa u NBA ligi odlučio da se zaputi u Evropu na godišnji odmor. I on se tako, baš kao i Nedović, trenutno nalazi u Monte Karlu.

Kada su se sreli u jednom lokalu, Nedović i Kari su se izgrlili kao rođena braća. To ne treba da čudi, pošto su njih dvojica igrala zajedno u Golden Stejtu pre tačno 12 godina. Srpski košarkaš bio je deo Voriorsa u sezoni 2013/14.

Nije to zaboravio Stef, koji se očigledno obradovao kada je video starog saigrača, a to je ovekovečio nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Tadija Dragićević i objavio na svom Instagram profilu uz komentar.

- Ne sme ova šminka.

Kari je jedan od najboljih šutera svih vremena, dok Nedović danas igra za Monako...