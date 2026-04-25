Tim iz Kneževine je u finalu pobedio Le Man rezultatom 87:84.

Ekipa Manučara Markoišvilija je tako stigla do druge velike pobede za samo 34 sata. Podsetimo, Monako je u petak pobedio Barselonu i obezbedio plej-of Evrolige, gde će igrati protiv Olimpijakosa, a sada je stigao do još jednog velikog uspeha.

Uprkos umoru i kratkoj rotaciji, Kneževi su imali dovoljno snage da dobiju ovaj meč i osvoje drugi domaći trofej ove sezone. Prethodno je Monako osvojio Kup u februaru, u organizaciji LNB Lige.

Format tog takmičenja je identičan onim koji postoje u većini drugih zemalja i igra se u drugom mesecu, dok je ovaj drugi koncipiran da tako da njemu učestvuju i klubovi i najnižeg ranga, pored elitnih klubova.

Tako je Nemanja Nedović osvojio drugi trofej u dresu Monaka.

Kada je reč o današnjem finalu, Alfa Dijalo je bio najefikasniji sa 21 poenom, pratili su ga Matju Strazel sa 19 i Majk Džejms sa 16 poena. Kod Le Mana najbolji Trevor Hadžins sa 22 poena.