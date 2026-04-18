Nekadašnja nada Čukaričkog i mladi reprezentativac Srbije Andrej Bačanin odmah se na prvom koraku, u svlačionici Bazela susreo sa pogledom Đerdana Šaćirija i ostalih fudbalera albanskog porekla.

- Bazel me prihvatio širom u svoja njedra. Najpre klub: najiskusniji, Albijan Ajeti, golman Marvin Hic, kapiten Džerdan Šaćiri, stali su uz mene, najmlađeg prvotimca. Verovatno javnost najviše interesuje moj odnos sa Šaćirijem. U našem timu ne pravimo nikakvu razliku u tome odakle ko dolazi - rekao je Andrej Bačanin za "Sportklub".

- Dočekao me rečima: 'Brate, ovde sam rođen, odrastao, reci šta god treba da pomognem'. Velike su to reči, vetar u leđa mladom fudbaleru. Utakmica u sebi nosi mnogo izazova, emocije, adrenalin, sve je drugačije! Nekad sve ode u drugom pravcu, van kontrole, međutim, Šaćiri u sebi nosi snagu pozitivne ličnosti.

Način na koji se ponašao protiv Srbije nije ukazivao na ovako nešto...