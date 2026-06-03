Selektor fudbalske reprezentacije Argentine, Lionel Skaloni, jasan je kada je u pitanju minutaža prve zvezde tima Lionela Mesija na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Iako je napadaču Inter Majamija prethodno dijagnostikovan zamor mišića leve lože, strateg Gaučosa ističe da nikakve sumnje oko njegovog nastupa ne postoje.

Skaloni je tom prilikom izneo jasan stav o statusu svog najboljeg fudbalera:

„Leo će igrati toliko koliko sam bude želeo, jer svi dobro znamo njegove mogućnosti i nikoga ne bi trebalo da čudi što se nalazi na svom šestom Svetskom prvenstvu. Kako bi to uopšte moglo da bude iznenađujuće? Ono što je zapravo iznenađujuće jeste podatak da je sa nacionalnim timom osvojio samo četiri trofeja. Bio je veoma blizu da u vitrine donese još dva Kupa Amerike i još jednu titulu prvaka sveta.“

Jedno je sigurno, čeka nas spektakl...