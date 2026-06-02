Lionel Mesi je godinama bio u senci Dijega Maradone. Argentinac je činio čuda u dresu Barselone, osvojio je sve što se može osvojiti na klupskom nivou, ali mu se zameralo što nema uspehe sa reprezentacijom, zbog čega su mnogi smatrali da ne može da nadmaši legendarnog sunarodnika.

Podsetimo, Maradona je vodio "gaučose" do titule 1986. godine i to je bila senka koja je pratila Mesija tokom čitave karijere. Na njega se stavljao pritisak da ponovi isto što je Dijego učinio, a kako su godine prolazile, sve je bilo teže.

Sumnja se dodatno uvukla nakon tri izgubljena finala u tri godine. Najpre je Argentina izgubila od Nemačke u finalu Svetskog prvenstva 2014. u Brazilu. Mesi je bio blizu Zlatne boginje, ali je pao na poslednjem koraku. Zatim su usledila dva bolna poraza od Čilea u finalima Kopa Amerika 2015. i 2016. godine, oba posle penala.

To je potpuno slomilo Mesija, koji je odlučio da se povuče iz nacionalnog tima, ali se posle nekog vremena vratio i rešio da pokuša još jednom. Prošli su još jedan Mundijal i kontinentalno takmičenje bez zapaženog učinka, a onda se desio preporod.

Leta 2021. godine je Argentina konačno stigla do trofeja. "Gaučosi" su pobedili Brazil u finalu Kopa Amerika i Mesi je naciji napokon doneo pehar. To je samo bio uvod u ono što će se desiti godinu dana kasnije.

Mesi je tada već bio u Pari Sen Žermenu. Nije ponovio partije iz Barselone, ali je sve podredio Mundijalu koji mu je bio poslednja šansa da osvoji svetsku titulu i nadmaši Maradonu. Savršeno je tempirao formu za taj turnir, što mu se u potpunosti isplatilo. U Kataru je pokazao da je apsolutni lider. Na svojim plećima je vukao tim koji je nakon blistave partije u polufinalu protiv Hrvatske odveo na korak od istorije.

Mnogi su smatrali da su se kockice poklopile i da je došao trenutak da se Mesi okiti svetskom titulom.

Tako je i bilo.

Tog 18. decembra 2022. godine je Lionel Mesi postao besmrtan. U verovatno najboljem finalu svih vremena, Argentina je posle penala savladala Francusku i došla do treće titule prvaka sveta, a Mesi je postao heroj nacije i skinuo ogroman teret sa leđa. Sasvim zasluženo je proglašen i za najboljeg igrača turnira.

Pitanje da li je Mesi najveći svih vremena verovatno nikada neće imati jednoglasan odgovor. Fudbal poznaje mnoge velikane, od Maradone i Pelea do njegovog najvećeg rivala, Kristijana Ronalda. Međutim, osvajanjem Svetskog prvenstva u Kataru, Mesi je uklonio poslednji veliki argument svojih kritičara. Trofej koji mu je nedostajao konačno je stigao u njegove ruke, a njegova karijera dobila je savršen završni čin.

Zbog toga se može zaključiti da je Katar 2022. godine bio trenutak u kojem je Lionel Mesi potvrdio svoje mesto među najvećim sportistima svih vremena. Da li je baš najveći, ostaje stvar ličnog mišljenja i fudbalskih ukusa. Ipak, nakon osvajanja svetske titule, malo je onih koji mogu osporiti da se njegovo ime danas nalazi na samom vrhu fudbalske istorije.