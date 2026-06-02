Posle nečuvenog završetka sezone u Superligi Srbije, iz Radničkog nije bilo ni reči o incidentu i napadu navijača na fudbalere posle remija sa Javorom i, na jedvite jade, opstanka u našem elitnom fudbalskom rangu.

Danas se na sajtu pojavilo saopštenje u kojem se javnost obaveštava o povlačenju sa funkcije rukovodećih ljudi u klubu, direktora Igora Konatara i sportskog direktora Slavka Perovića.

Kako se navodi, oni su dobeli odluku da se povuku sa funkcija.

Kako se ističe u saopštenju, na inicijativu predsednika Branka Antića, održana je 54. sednica Skupštine Radničkog 1923, sa ciljem da se sačini analiza takmičarskih rezultata i sveukupnog poslovanja kluba u prethodnom, ali da se utvrde smernice za predstojeći period.

Iako su se članovi Skupštine izrazili pohvalno o radu Igora Кonatara i Slavka Perovića, ljudima na najodgovornijim funkcijama u klubu, nije došlo do ostvarenja želje da se nastavi saradnja. Obojica su istakla da u sadašnjem trenutku osećaju prevelik zamor i emotivnu prazninu, zbog čega ne bi bili u stanju da i dalje obavljaju funkcije direktora, odnosno, sportskog direktora na nivou kvaliteta koji je klub imao do sada - ističe se u saopštenju.

To je uticalo da je najbolje rešenje da u klub dođe nova energija, sa novim ljudima koji će svojim idejama, angažovanjem i sposobnostima pokušati da Radnički 1923 održe na nivou koji je postignut u prethodnih pet godina.