Američki mediji ponovo su izazvali veliku pažnju fudbalske javnosti objavljivanjem nove „power ranking“ liste favorita za Svetsko prvenstvo, a prema najnovijoj proceni USA Today, jasno je ko ima ulogu prvog kandidata za titulu.

Američki portal je rangirao reprezentacije prema trenutnoj snazi, formi i potencijalu, a prema njihovom mišljenju – Španija je glavni favorit za osvajanje Mundijala.

Na listi se nalaze i ostale fudbalske sile, ali i neka iznenađenja, dok je interesantno da je reprezentacija Hrvatske, koja je igrala završnice prethodnih takmičenja, doslovce ponižena i svrstana tek na 17. mesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je rangirana tek na 34. mestu.

U samom vrhu očekivano su reprezentacije poput Španije, Francuske, Argentine, Engleske i Brazila.

Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, SAD i Meksiku, a prvi put u istoriji učestvovaće čak 48 reprezentacija, što dodatno podiže tenziju i interesovanje širom sveta.

Američka prognoza već je izazvala brojne reakcije, posebno u zemljama koje su svrstane niže nego što su očekivale.

Poredak favorita prema USA Today:

1. Španija

2. Francuska

3. Argentina

4. Engleska

5. Holandija

6. Nemačka

7. Brazil

8. Portugal

9. Senegal

10. Ekvador

11. Belgija

12. Meksiko

13. SAD

14. Norveška

15. Japan

16. Kolumbija

17. Hrvatska

18. Švajcarska

19. Maroko

20. Urugvaj

21. Kanada

22. Turska

23. Obala Slonovače

24. Austrija

25. Južna Koreja

26. Gana

27. Australija

28. Švedska

29. Egipat

30. Škotska

31. DR Kongo

32. Paragvaj

33. Alžir

34. Bosna i Hercegovina

35. Južnoafrička Republika

36. Iran

37. Haiti

38. Uzbekistan

39. Tunis

40. Češka

41. Panama

42. Saudijska Arabija

43. Irak

44. Novi Zeland

45. Zelenortska Ostrva

46. Katar

47. Jordan

48. Kurasao