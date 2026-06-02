Američki mediji ponovo su izazvali veliku pažnju fudbalske javnosti objavljivanjem nove „power ranking“ liste favorita za Svetsko prvenstvo, a prema najnovijoj proceni USA Today, jasno je ko ima ulogu prvog kandidata za titulu.
Američki portal je rangirao reprezentacije prema trenutnoj snazi, formi i potencijalu, a prema njihovom mišljenju – Španija je glavni favorit za osvajanje Mundijala.
Na listi se nalaze i ostale fudbalske sile, ali i neka iznenađenja, dok je interesantno da je reprezentacija Hrvatske, koja je igrala završnice prethodnih takmičenja, doslovce ponižena i svrstana tek na 17. mesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je rangirana tek na 34. mestu.
U samom vrhu očekivano su reprezentacije poput Španije, Francuske, Argentine, Engleske i Brazila.
Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, SAD i Meksiku, a prvi put u istoriji učestvovaće čak 48 reprezentacija, što dodatno podiže tenziju i interesovanje širom sveta.
Američka prognoza već je izazvala brojne reakcije, posebno u zemljama koje su svrstane niže nego što su očekivale.
Poredak favorita prema USA Today:
1. Španija
2. Francuska
3. Argentina
4. Engleska
5. Holandija
6. Nemačka
7. Brazil
8. Portugal
9. Senegal
10. Ekvador
11. Belgija
12. Meksiko
13. SAD
14. Norveška
15. Japan
16. Kolumbija
17. Hrvatska
18. Švajcarska
19. Maroko
20. Urugvaj
21. Kanada
22. Turska
23. Obala Slonovače
24. Austrija
25. Južna Koreja
26. Gana
27. Australija
28. Švedska
29. Egipat
30. Škotska
31. DR Kongo
32. Paragvaj
33. Alžir
34. Bosna i Hercegovina
35. Južnoafrička Republika
36. Iran
37. Haiti
38. Uzbekistan
39. Tunis
40. Češka
41. Panama
42. Saudijska Arabija
43. Irak
44. Novi Zeland
45. Zelenortska Ostrva
46. Katar
47. Jordan
48. Kurasao
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