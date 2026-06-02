Njegov život tragično je prekinut u 27. godini nakon retkog i smrtonosnog susreta sa medvedom tokom obavljanja posla u kanadskoj provinciji Saskačevan.

Kolot, poznat među prijateljima i saborcima pod nadimkom Riši, relativno kasno je ušao u svet borilačkih sportova, ali je za kratko vreme uspeo da skrene pažnju na sebe. Iako je manje od dve godine aktivno nastupao kao amaterski takmičar, ostvario je impresivne rezultate u greplingu i važio za velikog stručnjaka za završnice. Posebno se istakao na turniru AVA Okanagan, gde je tokom jedne večeri ostvario tri pobede i zadržao savršen skor od 3-0.

Njegova velika želja bila je da jednog dana stigne do UFC-a i pokaže svoje veštine na najvećoj svetskoj MMA sceni. Prema navodima kanadskih medija, planirao je da se preseli u Vankuver gde je trebalo da započne novi posao kao trener boksa, sporta u koji se poslednjih godina posebno zaljubio.

Međutim, sudbina je imala drugačije planove. Tragedija se dogodila 8. maja 2026. godine dok je Kolot radio kao tehničar u istraživačkom kampu za uranijum severoistočno od Saskatuna. Tokom redovnih radnih aktivnosti napao ga je crni medved, a zadobijene povrede bile su kobne.

Njegova smrt predstavlja tek četvrti zabeleženi smrtni slučaj izazvan napadom medveda u istoriji provincije Saskačevan, što dovoljno govori koliko je ovakav događaj redak.

Nakon tragedije oglasio se njegov brat Ardžun Kolot, koji je kroz emotivne reči opisao kakav je čovek i borac bio Hrišikeš.

- To je bio njegov san. Zato je došao ovde. Želeo je da se bori u UFC-u... Svi su verovali u njega. Nije trebalo ovako da se završi - rekao je Ardžun za CBC News.

Govoreći o svom bratu, istakao je da se nikada nije plašio izazova.

- Nije se plašio ničega. Dva dana do borbe? Nije važno. Protivnik teži od njega? Nije važno. Pobedio ili izgubio, on je samo želeo da se bori. Želeo sam da bude poznat po onome što radi i kakav je bio. Ne mogu više ništa da uradim za njega, ali makar mogu ovo - rekao je njegov brat.