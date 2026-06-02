Fudbalska reprezentacija Belgije ostvarila je važnu pobedu u poslednjoj fazi priprema za Svetsko prvenstvo, pošto je na stadionu „Rujevica“ u Rijeci savladala Hrvatsku rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici.

Duel dve selekcije koje će nastupiti na predstojećem Mundijalu doneo je mnogo uzbuđenja, prilika na obe strane i nekoliko odličnih individualnih partija, ali su gosti na kraju pokazali više koncentracije u ključnim momentima i stigli do trijumfa.

Prvi udarac Hrvatskoj Belgijanci su zadali u 38. minutu. Posle greške domaće odbrane i loše reakcije Josipa Šutala, lopta je stigla do Jurija Tilemansa, koji je iskoristio poklon i savladao Dominika Livakovića za vođstvo gostiju.

Iako su „Vatreni“ imali dovoljno vremena da odgovore, na golu Belgije briljirao je Tibo Kurtoa. Iskusni čuvar mreže posebno se istakao pred kraj prvog poluvremena, kada je fantastičnom intervencijom zaustavio pokušaj Luke Modrića i sačuvao prednost svoje reprezentacije.

Hrvatska je u nastavku pojačala pritisak i stvorila nekoliko veoma dobrih prilika. Najbliži pogotku bio je Ante Budimir, koji je kao rezervista dobio šansu sa klupe, ali je njegov udarac glavom sa svega nekoliko metara završio na prečki.

Svoje šanse imali su i Belgijanci, dok je u završnici utakmice Marko Pašalić pokušao da iznenadi Kurtou udarcem sa distance, ali je lopta prošla tik pored stative.

Kada se činilo da će meč biti završen minimalnom pobedom gostiju, Belgija je u sudijskoj nadoknadi zadala konačan udarac. Posle brze kontre Romelu Lukaku se našao u idealnoj poziciji i rutinski zatresao mrežu za konačnih 2:0.

Za Hrvatsku je ovo bio važan test pred početak Svetskog prvenstva, a izabranike selektora očekuje još jedna provera protiv Slovenije 7. juna. Belgijanci će, s druge strane, poslednju utakmicu pred Mundijal odigrati dan ranije protiv Tunisa.

Iako rezultat nije bio u prvom planu, duel u Rijeci pokazao je da obe selekcije imaju još prostora za napredak pred najveći fudbalski događaj godine, dok je Belgija poslala jasnu poruku rivalima da na Svetsko prvenstvo stiže u veoma dobroj formi.