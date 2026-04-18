Fudbaleri Partizana pobedili su Železničar na svom terenu sa 2:1 u utakmici 31. kola Superlige Srbije.

Crno-beli su se revanširali današnjem protivniku za poraz u prethodnom meču na istom stadionu i tako se vratili na drugo mesto nakon poraza Vojvodine od Crvene zvezde. Tim Srđana Blagojevića sada ima 64 boda, dok su Pančevci četvrti sa 51.

Partizan je imao terensku inicijativu na početku utakmice, ali mu to nije ništa donelo pošto nije uspeo da stvori ozbiljniju priliku za gol. Napadi domaćeg tima su bili prilično jalovi, tako da publika nije imala šta da vidi.

Gosti iz Pančeva su mogli do vođstva u 20. minutu. Najpre je izblokiran Janko Jevremović, a u nastavku akcije je Đurđević reagovao ispred Karikarija.

Ipak, samo dva minuta kasnije je Železničar šokirao Humsku. Jovanović se najbolje snašao u petercu i uspeo da pošalje loptu iza leđa Marka Miloševića. Trajala je VAR provera kod gola jer se sumnjalo na ofsajd, ali je gol na kraju priznat.

Partizan je uspeo da se trgne i u 30. minutu stigne do izjednačenja. Vukotić je poslao odličnu loptu, a niko nije ispratio Ognjena Ugrešića koji je glavom zatresao mrežu za 1:1. Posle pogodtka crno-belih je opao ritam i do poluvremena se rezultat nije menjao.

Već na startu drugog dela je Železničar ponovo mogao da šokira crno-bele. Kristijan Šekularac je lako došao do prostora za šut, gađao dalji ugao i pogodio stativu.

Kazna je stigla samo nekoliko minuta kasnije. Popović je loše ispucao loptu koja je došla do Andreja Kostića, a novi napadač Milana je to kaznio i pogodio za preokret.

U nastavku su i jedni i drugi imali nekoliko solidnih pokušaja. Najbliži izjednačenju su gosti bili u 71. minutu, kada je Jevremović šutirao sa oko 20 metara, ali je Milošević dobro reagovao.

Mogli su crno-beli sve da reše u 88. minutu nakon lepe akcije iz kornera. Vukotić je centrirao, Mitrović prebacio loptu, ali se Polter nije snašao.

Ipak, uspeo je Partizan da sačuva prednost u nadoknadi koja je trajala sedam minuta i tako dođe do druge uzastopne pobede u domaćem šampionatu.

Blagojevićevi izabranici će u narednom kolu gostovati Vojvodini, dok će Železničar dočekati Crvenu zvezdu.

PARTIZAN - ŽELEZNIČAR 2:1

Stadion: FK Partizan

Sudija: Aleksandar Živković

Partizan (4-2-3-1): Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Dragojević, Zdjelar - Trifunović, Ugrešić, Vukotić - Kostić

Železničar (4-2-3-1): Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Pirgić, Šekularac - Jovanović, Jevremović, Džasper - Karikari

Kraj! Pobeda Partizana!

88. minut - Uigrana akcija domaćih iz kornera. Vukotić je ubacio, Mitrović prebacio loptu, ali se Polter nije najbolje snašao.

71. minut - Odlična prilika za Železničar. Jevremović je pokušao, ali je Milošević dobro reagovao.

58. minut - Domaćin sve opasniji u nastavku. Trifunović je ušao u sredinu, proigrao Kostića, ali je ovome zasmetao Ugrešić koji je mislio da će mu saigrač odložiti loptu i potencijalno velika prilika je propala.

50. minut - Gooool! Preokret u Humskoj! Andrej Kostić je pogodio za vođstvo Partizana. Loše je ispucao loptu Zoran Popović, ona je došla do napadača crno-belih koji je postigao gol.

46. minut - Stativa! Šekularac je uputio snažan udarac sa distance, ali je lopta pogodila okvir gola. Mnogo sreće za Partizan.

Kraj prvog poluvremena!

45+1. minut - Probao je Andrej Kostić iz slobodnog udarca. Lopta je otišla preko gola.

39. minut - Pokušavaju crno-beli da dođu do potpunog preokreta, ali se gosti uspešno brane.

30. minut - Gooool! Evo izjednačenja! Niko nije ispratio Ognjena Ugrešića koji je glavom zatresao mrežu nakon ubacivanja Vukotića.

22. minut - Goooool! Gosti vode u Humskoj! Krunisao je Železničar bolju igru i stigao do prednosti. Jovanović se najbolje snašao u petercu i uspeo da pošalje loptu iza leđa Marka Miloševića.

20. minut - Železničar je promašio veliku priliku. Najpre je izblokiran Janko Jevremović, da bi u nastavku akcije Đurđević u poslednji čas reagovao ispred Kvakura Karikarija.

7. minut - Nema uzbuđenja na startu. Partizan ima loptu u posedu, ali ne uspeva da stvori pravu priliku.

Utakmica je počela!

18:00 - Dobar dan i dobrodošlo na blog našeg portala posvećen utakmici 31. kola Superlige Srbije između Partizana i Železničara. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beograda.