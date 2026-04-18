Fudbaleri Novog Pazara pretrpeli su pravu katastrofu u 31. kolu Superlige Srbije. Tim Nenada Lalatovića je na svom terenu izgubio od OFK Beograda sa 5:1.

Iskusni stručnjak je bio vidno utučen posle meča.

- Dobro, jeste bolan poraz, ali ono što hoću da kažem... Na 1:1 smo imali stopostotnu šansu gde smo mogli da preokrenemo rezultat. Izašao je "jedan na jedan" sa golmanom i na 1:2, a posle smo stali. To je naša snaga, ne možemo više od ovoga bez četiri ili pet standardnih igrača. Bolje ne može. Prvo poluvreme smo bili dobri, drugo jako loše, posle šanse smo stali. Sve što su šutnuli, ušlo je u gol, ovaj tim Pazara nije tim za Evropu. Za Zvezdu i Partizan je teško kad igraju bez četiri igrača, a kamoli za nas. Daleko smo od Evrope i sa ovakvim fondom igrača od 14-15 na treningu koje imam, mi i ne zaslužujemo Evropu - surovo je bio iskren Nenad Lalatović.